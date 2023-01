Inter-Verona, Inzaghi si affida a Dzeko! No rischi per Barella e un altro – SM

Inter-Verona è in programma sabato alle 20:45. Inzaghi, secondo SportMediaset, riproporrà la difesa titolare. Barella e Calhanoglu recuperabili per la panchina

LE SCELTE – Dopo il difficile passaggio del turno in Coppa Italia contro il Parma, l‘Inter è pronta a rituffarsi nella Serie A. Sabato, a San Siro, sarà ospite il Verona di Zaffaroni. In vista della sfida, secondo SportMediaset, Inzaghi si affiderà alla difesa titolare: Acerbi al centro, con Skriniar a destra e Bastoni a sinistra. A centrocampo buone notizie da Barella e Calhanoglu che dovrebbero recuperare per la sfida. In previsione della Supercoppa partiranno però dalla panchina. In attacco ci saranno Lautaro Martinez e Dzeko.

Fonte: SportMediaset.it