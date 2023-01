Inter-Verona, speranza Calhanoglu ma senza rischi: la situazione in mezzo

Inter-Verona vede Inzaghi ancora in allarme a centrocampo, dove ad oggi è possibile solo il recupero di Calhanoglu (vedi articolo). Dovendo affrontare mercoledì prossimo il Milan nella finale di Supercoppa italiana, lo staff nerazzurro avrà un occhio di riguardo per Barella e Brozovic

INFORTUNATI – Inter-Verona è la sfida in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi deve ancora far fronte a tanti assenti, soprattutto a centrocampo dove sono in dubbio Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Solo il turco potrebbe recuperare per il match contro i gialloblù, ma chiaramente per la panchina. Lo staff nerazzurro, in vista della Supercoppa contro il Milan, non intende rischiare nessuno. Sembra dunque difficile il recupero di Barella e Brozovic che potrebbero direttamente tornare a disposizione di Inzaghi per la finale di Riad.

Inter-Verona, le scelte in mezzo al campo: replica della partita contro il Parma

L’Inter quindi a centrocampo contro il Verona si avvia a schierare gli stessi uomini visti contro il Parma, ossia Roberto Gagliardini, Kristjan Asllani ed Henrikh Mkhitaryan. Calhanoglu è possibile vada in panchina ma se non ci sarà una strettissima necessità, Inzaghi certamente preferirà risparmiarlo per la Supercoppa contro il Milan. I 120 minuti disputati contro il Parma sono stati dispendiosi ma sicuramente utili all’inedito terzetto di centrocampo dove solo Mkhitaryan trova costantemente spazio. Per Asllani e Gagliardini si tratta di un’altra prova importante.