Inter-Verona, recupero vicino a centrocampo: le ultime dall’allenamento – Sky

Archiviata la sfida di Coppa Italia contro il Parma, l’Inter è tornata oggi ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la sfida con il Verona in programma sabato sera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, almeno un giocatore dovrebbe recuperare per la sfida di San Siro.

LE ULTIME – L’Inter è tornata ad allenarsi per preparare subito la prossima sfida di campionato contro il Verona, in programma sabato 14 gennaio alle 20:45. Tra in dubbio per la sfida, Hakan Calhanoglu è il giocatore più avanti di tutti, quantomeno per una possibile convocazione a San Siro. Sarà decisivo l’allenamento di domani per capire meglio le scelte di mister Simone Inzaghi.