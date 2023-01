Spalletti replica ad Allegri: «Inutile indossare barba finta: Juventus favorita»

Spalletti alla vigilia di Napoli-Juventus replica alle dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa che ha indicato gli azzurri come principali favoriti della sfida e della lotta scudetto (vedi articolo). L’ex tecnico dell’Inter invita il collega bianconero a non nascondersi

REPLICA – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus, scontro al vertice valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Il tecnico azzurro replica per le rime a Massimiliano Allegri: «Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimario, ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. Certi investimenti si ripagano solo giocando per lo scudetto e per la vittoria della Champions League. Trovo inutile indossare il cappello e la barba finta, non c’è quarto posto che soddisfi la Juventus».