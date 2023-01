Inter-Verona, ballottaggio a centrocampo. Altra chance per Gagliardini?

Questo sabato l’Inter ospiterà il Verona a San Siro per tornare alla vittoria dopo lo sfortunato pareggio di Monza. Per Simone Inzaghi le notizie dall’infermeria non sono positive, Roberto Gagliardini avrà un’altra chance?

INFORTUNI – Il centrocampo dell’Inter è tutt’altra cosa rispetto a quello pensato in estate. Gli infortuni hanno radicalmente cambiato il panorama nerazzurro, che ora deve sopperire ad assenze estremamente importanti. Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic stanno lavorando per rientrare in vista dell’impegno di Supercoppa Italiana di mercoledì contro il Milan. Prima del derby però, c’è un’altra sfida altrettanto importante. Questo sabato il Verona sarà ospite dell’Inter a San Siro per la diciottesima giornata di Serie A. Le scelte di formazione per Simone Inzaghi sembrano quasi obbligate, soprattutto a centrocampo. Nonostante il calendario sia fitto, il tecnico piacentino tiene vivo il ballottaggio perché le seconde linee non hanno risposto positivamente in Coppa Italia contro il Parma (vedi articolo).

Inter-Verona, centrocampo da scegliere

OCCASIONE – Roberto Gagliardini potrebbe partire nuovamente dal primo minuto, così come accaduto quest’ultimo martedì in Coppa Italia. La prestazione fornita con il Parma non ha dato certezze, anzi ha alimentato ancor di più i dubbi sull’utilità del calciatore. Simone Inzaghi sta pensando di rischiare Hakan Calhanoglu per la partita con il Verona, che sembra il centrocampista più vicino al rientro e alla forma fisica adeguata rispetto agli altri due rientranti da infortuni. Il ballottaggio sarà vivo fino all’ultima sessione di allenamento, Inzaghi ha bisogno di una vittoria e conseguentemente dei suoi uomini migliori. L’unico certo della titolarità dovrebbe essere ancora Henrikh Mkhitaryan, che però sta facendo un vero e proprio tour de force a causa delle partite consecutive giocate. Kristjan Asllani, secondo gli ultimi allenamenti, potrebbe iniziare dal primo minuto. Il suo ruolo però dipenderà dalla preferenza del tecnico per l’altro suo partner di centrocampo.