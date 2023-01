Inter, situazione infortunati: per 2 speranze Verona. Il resto col Milan − CdS

Inter divisa tra Verona e Milan. Inzaghi guarda dentro l’infermeria per capirne meglio la situazione. Il rientro sarà distribuito, due cercheranno di esserci già domani sera

INFERMERIA − Inter attesa da due partite molto importanti. Domani sera il duello contro il Verona in campionato, mercoledì quello in Supercoppa Italiana col Milan. Simone Inzaghi tiene d’occhio l’infermeria con quattro big acciaccati in fase di riabilitazione. C’è speranza per due, domani: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Entrambi stanno recuperando bene e quantomeno potrebbero farcela per la panchina. Più cautela invece per Romelu Lukaku, Inzaghi lo vuole pronto per il Milan. Stessa cosa Marcelo Brozovic, ai box per il problema muscolare rimediato al Mondiale.

Fonte: Corriere dello Sport: Adriano Ancona