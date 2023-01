Infortunati Inter: il punto su Calhanoglu, Brozovic, Lukaku e Barella

Inter, la situazione relativa agli infortunati Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku e Nicolò Barella in vista del Verona e della Supercoppa.

INFORTUNATI – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile con gli studi di Sky Sport 24, l’allenamento dell’Inter che si svolgerà nel pomeriggio dovrà dare alcune risposte. In particolare capire chi tra gli infortunati potrà recuperare per la partita contro il Verona e chi invece sarà risparmiato in vista della Supercoppa contro il Milan.

CALHANOGLU E BROZOVIC – Hakan Calhanoglu è il giocatore più avanti, che ha dunque più possibilità rispetto agli altri di essere protagonista per il match di domani dall’inizio o subentrando a gara in corso. Marcelo Brozovic invece, se riuscirà, potrà essere portato in Arabia per scendere in campo in Supercoppa, anche se difficile sin dal fischio d’inizio, in quanto non rientrato ad allenarsi con i compagni di squadra. Al momento il croato non sembra poter avanzare una candidatura per una maglia da titolare in Supercoppa, anche se i prossimi giorni potranno dire di più.

LUKAKU E BARELLA – Romelu Lukaku sta meglio, da vedere oggi che tipo di lavoro farà. La decisione che dovrà prendere Simone Inzaghi è de portarlo in panchina con il Verona o lasciarlo allenare oggi e domani intensamente per poi averlo in Supercoppa, ma comunque in Supercoppa il belga ci sarà. Su Nicolò Barella invece c’è un po’ di più un punto di domanda in quanto potrebbe rientrare tra i convocati per la partita di domani però non è ancora al top, non è ancora recuperato, per cui per il centrocampista c’è da attendere l’allenamento che si svolgerà nel pomeriggio.

Fonte: Sky Sport