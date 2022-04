Inter-Verona, attesa per Barak: novità in tempi brevi sulla sua presenza

Per Inter-Verona nell’Hellas tutto (o molto…) ruota attorno al recupero di Barak. Oggi giornata chiave per capire se il ceco avrà recuperato dal virus intestinale che lo ha colpito: a breve l’allenamento di rifinitura.

SETTIMANA RIDOTTA – Antonin Barak non ha partecipato agli allenamenti che hanno preceduto Inter-Verona. Questa mattina è prevista la rifinitura, a porte chiuse, pertanto a breve si capirà se il ceco avrà recuperato. In caso contrario Igor Tudor ha già fatto intendere il sostituto (vedi articolo), pur avendo quattro alternative (vedi articolo). Barak ha già saltato la partita col Genoa di lunedì, per lo stesso motivo. Sembrava un problema da poco, invece la situazione è proseguita anche in questi giorni e lo ha ammesso il tecnico in conferenza stampa. Nel pomeriggio il Verona partirà direzione Milano. Con o senza Barak sarà definito nelle prossime ore.