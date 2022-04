Barak in bilico per Inter-Verona: se non ce la fa indicazione sul sostituto

Barak, dopo non aver giocato Verona-Genoa, è a rischio anche per la partita contro l’Inter. L’ha rivelato Tudor questo pomeriggio in conferenza stampa (vedi articolo) e sul possibile sostituto iniziano a esserci indicazioni.

CHI GIOCA? – Per Inter-Verona il principale dubbio di formazione legato a Igor Tudor si chiama Antonin Barak. L’allenamento di domani chiarirà se il ceco si sarà riunito in gruppo, in caso contrario la convocazione è da escludere. Non essendosi però mai allenato, come fatto sapere dallo stesso allenatore (vedi articolo), è chiaro che bisogna pensare a chi potrà sostituirlo. Al posto di Barak lunedì ha giocato Daniel Bessa, peraltro facendo l’assist per il gol di Giovanni Simeone che ha deciso Verona-Genoa. L’ex Inter, anche per l’indicazione data dalle belle parole di Tudor oggi pomeriggio, appare il favorito nel tridente con lo stesso Simeone e Gianluca Caprari. Come alternativa ci sarebbe Kevin Lasagna, ma è appena rientrato da un infortunio e difficilmente sarà subito rischiato. Più staccate le opzioni Matteo Cancellieri e Fabio Depaoli. Domani se ne saprà di più, ma per ora più no che sì per Barak in Inter-Verona.