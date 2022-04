Barak, niente Inter-Verona? Forte dubbio per sabato, Tudor ha un recupero

Lunedì Barak ha saltato Verona-Genoa, a cinque giorni dall’Inter, per un virus intestinale (vedi articolo). Oggi, in conferenza stampa, Tudor ha fatto sapere come al momento il ceco non ha ancora recuperato, a differenza di un suo compagno.

PRESENZA IN BILICO – Antonin Barak è ancora un punto interrogativo in vista di Inter-Verona sabato alle 18. Oggi conferenza stampa per Igor Tudor, nonostante manchino due giorni alla partita. L’annuncio del tecnico: «Barak ha avuto un’influenza intestinale molto pesante e ancora non si è allenato con noi: vedremo domani, ma resta in forte dubbio. Miguel Veloso è vicino al rientro, Kevin Lasagna invece ci sarà». Anche questi ultimi due non erano fra i convocati lunedì (vedi articolo). A breve le dichiarazioni integrali di Tudor in conferenza stampa.

Fonte: calciohellas.it – Tommaso Badia