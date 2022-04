Conte insidia l’Inter: obiettivo in difesa, punta un big per il Tottenham

Conte non sembra intenzionato a lasciare il Tottenham a fine stagione, come qualcuno pensava non molto tempo fa. Anzi: The Athletic indica un difensore dell’Inter fra i principali obiettivi.

MIGLIORARE DIETRO – Antonio Conte chiede un rinforzo al Tottenham in difesa per la prossima stagione. Secondo The Athletic fra i grossi candidati segnalati a Fabio Paratici c’è anche Alessandro Bastoni, che proprio con Conte si è imposto nei due anni passati assieme all’Inter. L’alternativa principale è Josko Gvardiol del RB Lipsia, visto stasera contro l’Atalanta in Europa League (vedi articolo). Poi Sven Botman del Lille e Nico Schlotterbeck del Friburgo. Il nome di Bastoni arriva perché la priorità del Tottenham è un difensore sul centro-sinistra.

Fonte: theathletic.com – Jack Pitt-Brooke, Mark Carey