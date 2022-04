Tudor: «Contenti non ci sia Lautaro Martinez! Ma l’Inter non mette uno scarso»

Tudor ha tenuto la conferenza stampa di Inter-Verona a due giorni dalla partita. Dopo l’annuncio su Barak (vedi articolo) il tecnico ha parlato di vari temi legati all’anticipo di sabato (ore 18).

CONFERENZA TUDOR – Questa la conferenza stampa di Igor Tudor a due giorni da Inter-Verona.

Arriva questa grande partita con l’Inter, dove il Verona si presenta sulla spinta di una bella prestazione col Genoa. Come sta la squadra?

Una delle partite più belle. Viene subito, c’è poco tempo fra le due partite: cinque giorni. Sono abbastanza per recuperare bene dal punto di vista fisico, dopo una bella partita in casa e una buona vittoria che ci dà carica per una gara del genere. È sempre bello giocare a San Siro, penso ci siano le motivazioni massime. Andiamo là con le nostre forze per provare a fare una bella gara.

Chi può recuperare per Inter-Verona?

Antonin Barak ha avuto questo problema, influenza intestinale, che era pesante. Ancora non si è allenato con noi, vedremo domani ancora però è in forte dubbio. Ci dispiace per questa cosa qua, che va accettata. Miguel Veloso penso che sia lì, non ha ancora fatto con la squadra però è quasi vicino. Gli altri sono tutti a posto, Lasagna è a posto. Kevin è con la squadra, è dentro.

Bessa ha fatto una grande partita in Verona-Genoa. Può sostituire lui con l’Inter?

Ci sono tre-quattro giocatori per quel ruolo. C’è Lasagna, Bessa, anche Depaoli può farlo in parte, poi anche Cancellieri e Praszelik. Vediamo chi scegliere, ma le soluzioni ci sono.

Il Verona a San Siro non ha mai vinto. Tudor ha la sensazione che possa essere l’anno buono?

Di sensazioni si vive poco. È super difficile e super bella, la vedo così questa partita. Bisogna giocarla facendo le cose giuste, con grandi motivazioni però senza obblighi. Sta tutto a loro, vuol dire che noi non andremo a centro. Loro, con le qualità e individualità, sono Campioni d’Italia e stanno lottando ancora per il secondo scudetto. Noi vogliamo andare là e fare le nostre cose.

Tudor, come fa a motivare così il Verona?

Mi viene normale, con lo staff e tutta la gente. Ci sono allenamenti, sempre fondamentali e da fare al meglio, dalla preparazione atletica e tutto quanto. Come ho detto da un mesetto ci siamo salvati, ma non c’è una ragione per non andare al 100%. Non ho mai neanche capito i modi di allenare a inizio e fine anno: o ci sei o non ci sei. Alla fine non ti rimane neanche mezzo, ti rimane poco se ti fermi: devi dare tutto, soprattutto per il modo in cui giochiamo noi.

Un giudizio su Bessa.

L’ho visto bene durante la settimana, tranquillo e concentrato. Lo vedo dentro, sono contento per lui perché è un giocatore forte con delle doti. Quando entra in questo stato mentale, come lo vedo ora, è un giocatore importante a livello di Serie A. Lo vedo come un giocatore che capisce il gioco, che legge i tempi e gli spazi con una buona tecnica e visione di gioco. È un giocatore completo, quando sta bene come ora è importante.

Nell’ultima partita è arrivata anche la salvezza aritmetica. Il record di punti è 54, può essere quello un obiettivo?

No, l’obiettivo unico è fare una bella gara sabato. Questo è l’obiettivo della squadra, la stiamo preparando bene. Domani c’è la rifinitura, poi andiamo lì sabato a vedere cosa siamo in grado di ottenere. Questo è l’obiettivo.

Oggi è venuta a mancare una leggenda del Verona come Emiliano Mascetti. Questa può essere una motivazione in più.

Prendo l’occasione per fare le mie condoglianze alla famiglia. È stato una leggenda del club, il nostro pensiero va alla famiglia.

Tudor, ha visto Juventus-Inter di domenica? Che idea si è fatto? Trova l’Inter una squadra involuta rispetto al girone d’andata o ha solo cambiato pelle?

È chiaro che ho visto la gara, le ho viste quasi tutte quelle dell’Inter. È stata una gara dove la Juventus ha fatto un po’ di più, però nel calcio come succede a volte non vince chi è stato più bravo. Questa volta è successo a loro, una squadra comunque seria. Adesso lottano, è una squadra piena di giocatori forti: sarà molto difficile.

Quanto peserà l’assenza di Lautaro Martinez? In un confronto fra lui e Simeone chi prenderebbe Tudor?

Siamo contenti che non c’è Lautaro Martinez, perché è un giocatore fondamentale. È fortissimo, un campione. Siamo contenti che non ci sia, ma ci sarà un altro forte: non è che mettono uno scarso.

Da qui a fine stagione ci sarà possibilità di vedere Frabotta più spesso?

Sono contento quando arriva gente nuova ma devo lasciarne fuori uno. Ci sono altri nel suo ruolo, Depaoli quando ha giocato ha fatto sempre bene. Frabotta ha più o meno lo stesso ruolo, però c’è anche Lazovic: Depaoli può giocare a destra, è bello perché l’anno scorso non c’erano né lui né Frabotta. Molto meglio così, sta a Frabotta in questi pochi spazi di convincermi di metterlo dentro. Non è neanche facile, perché non ci sono tante partite e in allenamento è sempre una cosa diversa. Sono contento che sia tornato, perché ha energia e altre doti: un peccato che si sia messo a posto solo ora. È passato quasi un anno, dispiace perché è un giocatore interessante.

Hongla è entrato bene col Genoa. Tudor ha visto una crescita in questi mesi?

Sì, di partecipazione e coinvolgimento di squadra. Lo vedo meglio da questo punto di vista, ha fatto una bella gara ed è entrato bene in questo spezzone di partita. Ora vediamo.

Tornando a Inter-Verona, c’è una chiave di lettura per poter permettere all’Hellas di portare a casa un risultato positivo?

La chiave è quando gioca una favorita contro una sfavorita: loro non devono avere una grande gara, noi dobbiamo farne una grandissima. Non c’è una chiave, sta tanto a loro: a noi sta in modo che dobbiamo stare bene con tanti giocatori, sperando che loro non lo siano. Per vincere devi sempre avere quattro-cinque giocatori che stanno bene e fanno una grande gara, gli altri non devono sbagliare e loro non devono avere una giornata buona. Se succedono queste due-tre cose si può avere qualcosa.

C’è un po’ di curiosità per vedere Praszelik. È vicino ad avere spazio?

È un po’ lo stesso discorso di prima: mi dispiace, ma se uno sta facendo bene faccio fatica a toglierlo. Anche Retsos, che stava crescendo come condizione negli allenamenti ma si è fermato. Sutalo ha fatto un’ottima partita, Retsos è tornato ma non posso non far giocare Sutalo che ha fatto bene. Sta a loro crescere ancora e quando passa un altro treno devono salire e rendersi forti. Il calcio a volte è crudele: se dai una mano a uno vuol dire che hai tolto a un altro. Bisogna essere corretti e motivare, in maniera sportiva, per far rubare il posto. In allenamento non è facile: è la partita che fa la differenza.