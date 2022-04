Italiano: «A Napoli fare come contro l’Inter. A Milano dette due cose»

Italiano ha parlato a Fiorentina Weekly nell’avvicinamento della partita col Napoli di domenica (ore 15). L’allenatore dei viola spera che nella trasferta campana i suoi possano avere lo stesso atteggiamento visto con l’Inter prima della sosta.

RIPETERSI – Vincenzo Italiano, in vista del prossimo match in Serie A, si rifà a quanto visto al Meazza: «Rimettere in campo lo stesso spirito visto contro l’Inter? A Napoli penso proprio di sì, perché a Milano avevamo detto che la partita richiedeva grande personalità e grande coraggio. Penso che anche a Napoli debba essere così, perché loro lottano per un obiettivo importantissimo. Il Napoli è in grande forma, sono convinto che ci sarà una grande spinta dal pubblico. Dobbiamo prepararci bene, dobbiamo prepararci a una partita di grande sacrificio. L’attenzione che abbiamo avuto a San Siro penso che ce la dobbiamo tenere stretta».