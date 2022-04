Tiago Pinto: «Nuove regole UEFA, difficile per i DS. Ma presto per parlare»

Tiago Pinto, Direttore Sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport nel prepartita della gara di Conference League tra Bodo Glimt e Roma. Il dirigente giallorosso si è espresso sul calcio italiano in Europa e sulle nuove regole proposte dalla UEFA per la sostenibilità economica delle società.

NUOVE REGOLE – Questo il pensiero di Tiago Pinto sulle nuove regole UEFA per la sostenibilità economica dei club: «Il concetto è il calcio sostenibile. La UEFA negli ultimi anni sta aiutando il club per farlo. È una sfida ancora più grande per tutti i direttori sportivi, me compreso. Ma penso sia ancora presto di parlare dell’impatto di queste nuove regole. Dobbiamo lavorare tutti insieme per portare avanti più squadre in Europa perché è importante. Non importa se Inter, Milan, Roma, Atalanta o altre, in questo caso dobbiamo lavorare tutti insieme».