Inter-Verona, Tudor senza Barak? Il tecnico ha quattro alternative – TS

Inter-Verona è in programma domani alle 18. Tudor, tecnico dei gialloblù, potrebbe dover fare a meno dell’acciaccato Barak. Pronte ben quattro alternative

ALTERNATIVE – Inter-Verona andrà in scena domani sera alle 18. Per la sfida di “San Siro”, il tecnico degli scaligeri Igor Tudor potrebbe dover fare a meno di Antonìn Barak: per il centrocampista saranno decisivi gli allenamenti di oggi, in cui si capirà se potrà essere della sfida. In caso di forfait del ceco, il tecnico ha pronte ben quattro alternative: Bessa, Cancellieri, Praszelik e Lasagna. Tudor, però, può sorridere: Veloso è molto vicino al completo recupero e potrebbe essere impiegato nel corso della sfida.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati