Inter-Udinese, rigore assegnato e fatto ribattere: spiega tutto Calvarese

Rigore assegnato all’Inter contro l’Udinese e fatto ribattere. La spiegazione dell’interpretazione di Federico Dionisi secondo l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese sul sito di Gianluca Di Marzio.

LA SPIEGAZIONE – Due episodi VAR in pochi minuti a San Siro durante Inter-Udinese. Il primo al quindicesimo minuto della partita con Walace che in area di rigore interviene sulle gambe di Dumfries. L’arbitro Federico Dionisi inizialmente indica la palla, poi, a gioco fermo, viene richiamato dal VAR: calcio di rigore. La breve spiegazione della decisione arriva direttamente dall’ex collega Gianpaolo Calvarese: «Chi arriva prima vince». Il difensore brasiliani cerca di arrivare prima con il piede, ma entra in maniera sconsiderata su Dumfries non colpendo mai la palla, ma la coscia destra dell’avversario. Il secondo episodio al VAR spiegato sempre da Calvarese riguarda il calcio di rigore stesso, inizialmente sbagliato da Romelu Lukaku (ma non importa). L’irregolarità in questo caso riguarda l’ingresso in area di un difensore dell’Udinese, vale a dire Masina, che impatta sull’azione giocando la palla. Il VAR interviene per la seconda volta nel giro di pochi minuti per determinare la ripetizione.

Fonte: gianlucadimarzio.com