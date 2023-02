Lazaro lavora per il rientro al Torino! Fisioterapia in Germania: le ultime – TS

RITORNO VICINO – Continua il lavoro di recupero di Valentino Lazaro, l’esterno che si era infortunato contro la Salernitana (lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro) l’8 gennaio. L’austriaco, al Torino in prestito dall’Inter, sta svolgendo le sedute di fisioterapia in Germania. Il programma prevede il suo rientro a Torino per i primi giorni di marzo.

Fonte: Tuttosport