Handanovic capitola, Mkhitaryan brilla. Attacco luci e ombre: le pagelle – TS

Vittoria importante quella per l’Inter contro l’Udinese, che ha visto il riscatto dopo il deludente pareggio contro la Sampdoria. Luci e ombre in attacco con le prestazioni contrapposte di Edin Dzeko (il peggiore) e Romelu Lukaku. A centrocampo brilla Mkhitaryan, mentre Handanovic capitola al primo tiro. Di seguito le pagelle di Tuttosport

LE PAGELLE – Inter-Udinese ha visto, tra le altre cose, il ritorno di Samir Handanovic tra i pali dal primo minuto dopo 140 giorni. Pronti via e al primo tiro il portiere sloveno capitola subito. Nonostante ciò, poco altro da segnalare nella sua partita, il che gli vale comunque un 6. A centrocampo brilla invece Henrikh Mkhitaryan, migliore in campo nonostante un calo dopo la prima mezzora. Nella ripresa, però, è proprio lui a salire in cattedra e a trovare il bellissimo gol del 2-1: voto 7 per lui. In attacco luci e ombre: a partire dal peggiore in campo, Edin Dzeko. Il bosniaco è poco ispirato e si mangia il possibile gol del 2-1 sparando addosso a Silvestri: voto 5. Diversa invece la prestazione di Romelu Lukaku che ha tanta voglia e lo fa vedere, con l’occasione anche di ribattere il rigore per non rovinare il suo ruolino perfetto in Serie A: voto 6,5.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini