Inter-Udinese, ricordo per Castagner: lutto al braccio

Il club ha deciso per questa sera, in occasione di Inter-Udinese, di scendere in campo con il lutto al braccio. Gesto per ricordare la scomparsa dell’ex tecnico nerazzurro Ilario Castagner

LUTTO AL BRACCIO – Come comunicato dal club, l’Inter questa sera contro l’Udinese scenderà in campo con il lutto al braccio. Un gesto, quello deciso dalla società nerazzurra, per ricordare Ilario Castagner – ex tecnico proprio anche della squadra – scomparso nella giornata di oggi.