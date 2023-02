Galante: «Inter, con l’Udinese per essere al meglio col Porto! Complimenti Acerbi»

Galante ha parlato a pochi minuti dal via di Inter-Udinese nel prepartita di Inter TV. L’ex difensore fa i complimenti ad Acerbi, che sarà titolare al centro della retroguardia di Inzaghi (vedi formazioni).

OCCASIONE DA SFRUTTARE – Fabio Galante individua i temi del match di stasera: «È un’Udinese da non sottovalutare perché è una squadra forte, fisica, che giocherà a specchio e farà uno contro uno. Sappiamo che è una squadra fastidiosa, però anche che l’Inter è forte. Per tornare ai livelli che noi sappiamo c’è bisogno di vincere queste partite, poi c’è la Champions League e serve oggi per affrontarla al meglio. Francesco Acerbi? Sappiamo che quando ti vuole fortemente l’allenatore parti avvantaggiato. È normale che Acerbi sapesse già tutto, ma si è inserito in una retroguardia molto forte composta da grandissimi calciatori. Gli faccio i complimenti, non abbiamo preso un ragazzino ma un giocatore già nel giro della Nazionale. Ha confermato tutto quello che di buono aveva fatto con la Lazio negli scorsi anni».