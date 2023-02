Lukaku: «Barella? Sempre detto, se devo andare in guerra porto Nicolò»

Romelu Lukaku si è espresso su Sky Sport prima di Inter-Udinese. L’attaccante belga giocherà titolare questa a San Siro in coppia con Edin Dzeko. Le sue parole in merito alla lite con Barella

CRESCITA − Lukaku ha fiducia: «Abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra e i preparatori. Sono contento di avere qualche partita per mettermi in forma, ora ci sono. Gol? Lo voglio ritrovare, è importante per un attaccante. Ma importante è la vittoria di questa sera. Barella? Ho sempre detto, se devo scegliere un giocatore per andare in guerra è Nicolò. Uno dei giocatori più importanti secondo me».