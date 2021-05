QUALE FUTURO? – Inter-Udinese potrebbe essere l’ultima di Luca Gotti sulla panchina dei friulani. Il tecnico, da un anno e mezzo primo allenatore dei bianconeri, potrebbe essere avvicendato a fine stagione. Lo segnala Michele Criscitiello , nel corso di “Sportitalia Mercato”, affermando come alla società non sia piaciuto il campionato. Tre i nomi in corsa per la sostituzione: Rolando Maran , Paolo Zanetti (tecnico del Venezia ) e Filippo Inzaghi (appena retrocesso col Benevento ).

Inter-Udinese decisiva per Gotti? In bilico la permanenza in Friuli

