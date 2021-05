Barella, niente Inter-Udinese ma senza rischi: recupero immediato?

Barella non giocherà Inter-Udinese di domenica, dopo l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto ieri (vedi articolo). Il centrocampista, però, non avrà certo problemi per gli Europei.

STOP ANTICIPATO – La stagione di Nicolò Barella si è chiusa sabato scorso contro la Juventus. Il centrocampista non giocherà Inter-Udinese domenica alle 15, dopo l’intervento chirurgico di correzione al setto nasale avuto ieri. Forse, se la partita fosse stata decisiva, avrebbe anche potuto rischiare con una maschera protettiva, ma visto il momento meglio evitare. Anche perché fra tre settimane inizieranno gli Europei, dove sarà protagonista con l’Italia. E a proposito la convocazione di Roberto Mancini per l’amichevole contro San Marino, in programma fra dieci giorni nella “sua” Cagliari, è un segnale evidente su quanto ci metterà a recuperare. Barella può tornare a breve, magari proprio il 28 maggio alla Sardegna Arena con la Nazionale. Ma per rivederlo in maglia nerazzurra bisognerà attendere la stagione 2021-2022.