Skriniar, neanche un giorno di riposo: subito ritiro con la Slovacchia

NIENTE STACCO – Milan Skriniar domenica (ore 15) avrà l’ultimo appuntamento stagionale in Serie A , con Inter-Udinese . Poi per lui subito spazio alla Slovacchia , con cui a giugno disputerà gli Europei . Il commissario tecnico Stefan Tarkovic ha inserito il difensore nerazzurro fra i convocati per un pre-ritiro, che si terrà da lunedì a Windischgarsten, in Austria. Non è l’elenco definitivo per EURO 2020 , che sarà reso noto dopo l’amichevole contro la Bulgaria dell’1 giugno. Skriniar potrà prendere subito parte agli allenamenti, dato che finisce con i club, assieme ad altri otto giocatori.

