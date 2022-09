Inter-Torino 1-0, il tabellino della partita della 6ª giornata di Serie A

Inter-Torino è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la sesta giornata di Serie A 2022-2023.

E RISCATTO FU! – L’Inter riparte! Un gol soffertissimo all’89’ di Marcelo Brozovic dà tre punti di clamorosa importanza contro il Torino, al termine di una partita che stava diventando molto pesante. Per un’ora la squadra di Simone Inzaghi non fa nulla, riproducendo quanto visto mercoledì in Champions League contro il Bayern Monaco, poi inizia a svegliarsi. Qualche occasione, ma anche tante parate di Samir Handanovic (che finalmente si butta…). Poi Nicolò Barella, fin lì in ombra, si inventa un grande assist e Brozovic riesce a toccare quel tanto che basta per superare Vanja Milinkovic-Savic. Per i quasi settantamila del Meazza è un grosso sospiro di sollievo. Questo il tabellino di Inter-Torino.

INTER-TORINO 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (76′ Bellanova); Dumfries (68′ A. Bastoni), Barella, Brozovic, Calhanoglu (77′ Mkhitaryan), Darmian (85′ Gosens); Dzeko (68′ Correa), Lautaro Martinez.

In panchina: Cordaz, Onana, Gagliardini, Asllani, Acerbi, D’Ambrosio, V. Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, R. Rodriguez (77′ Zima); Lazaro (90′ Singo), Lukic, Linetty (68′ Ilkhan), Vojvoda; Seck (68′ Radonjic), Vlasic; Sanabria (90′ Pellegri).

In panchina: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Schuurs, Karamoh, Adopo, Aina, Garbett.

Allenatore: Matteo Paro (Ivan Juric indisponibile)

Arbitro: Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta (Cecconi – Bercigli; Doveri; VAR Di Bello; A. VAR Bindoni)

Gol: 89′ Brozovic

Ammoniti: Sanabria, Lukic (T), Brozovic (I)

Recupero: 0′ PT, 7′ ST