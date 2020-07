Inter-Torino: riposo per Lukaku, Brozovic regolarmente in campo?...

Inter-Torino: riposo per Lukaku, Brozovic regolarmente in campo? – Sky

Condividi questo articolo

Inter-Torino di lunedì sera potrebbe vedere una formazione nerazzurra con Romelu Lukaku tenuto a riposo dopo il problema fisico contro il Verona. Potrebbe esserci regolarmente in campo Marcelo Brozovic dopo la disavventura automobilistica. Il punto di Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

GRANDI RIMPIANTI – Per l’Inter è una stagione di rimpianti: «L’Inter ha un grande rammarico, se avesse vinto le partite in cui ha sprecato sarebbe potuta andare a -1 dalla Juventus battendo il Torino. Ha gettato una grandissima occasione, l’Inter aveva in pugno quelle partite contro Bologna, Sassuolo e Verona. Il club ha in testa di continuare a crescere con Conte, ci saranno le valutazioni di fine stagione e si vedrà se ci saranno novità. Contro il Torino ci aspettiamo che Lukaku possa riposare e ci aspettiamo una reazione del club sulla situazione Brozovic, che oggi è arrivato in macchina insieme a Skriniar».