Graziani: “Conte vuole qualcosa di importante, pensi piÃ¹ al gioco”

Graziani: “Conte vuole qualcosa di importante, pensi più al gioco”

Ciccio Graziani, ospite in studio per “Sport Mediaset XXL”, ha parlato dei progetti futuri dell’Inter e di Antonio Conte in merito soprattutto alla rivoluzione in rosa che vorrebbe attuare il tecnico nella prossima stagione

PIU’ ATTENZIONE AL GIOCO – Graziani consiglia Conte di concentrarsi più sul gioco della squadra che alle rivoluzioni in rosa: «Con la lista della spesa di Antonio forse conviene lo mandino via (ride ndr). Con questa squadra io mi bendo gli occhi. Lui vuole qualcosa di importante, dovrebbe pensare più al gioco che agli uomini. Quest’anno ha patito tanti infortuni che l’hanno condizionato, bisogna riconoscerlo. Io vorrei pensassero più a migliorare il gioco che agli uomini».