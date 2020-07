Nainggolan lontano dall’Inter: c’Ã¨ una destinazione gradita

Nainggolan lontano dall’Inter: c’è una destinazione gradita

Radja Nainggolan tornerà dal suo prestito al Cagliari, ma non c’è posto nell’Inter per il centrocampista belga. Il giocatore sarà ceduto e c’è una destinazione gradita

Non ci dovrebbe essere posto per Radja Nainggolan nell’Inter della prossima stagione. Il centrocampista belga tornerà in nerazzurro alla scadenza del suo prestito al Cagliari, ma non è destinato a restare a Milano. La società cercherà di cederlo e secondo “La Nazione” il giocatore avrebbe espresso la sua preferenza per la Fiorentina, nel caso non dovesse essere possibile una permanenza a Cagliari che sembra essere la priorità dell’ex Roma.