Inter-Torino: le condizioni di Stefano Sensi, ci sarà con i granata? – Sky

Inter-Torino di domenica pomeriggio potrebbe essere l’occasione per rivedere, finalmente, Stefano Sensi. Il centrocampista azzurro sembra essere guarito dai suoi problemi fisici ed è possibile la sua presenza almeno in panchina contro i granata

Inter-Torino di domenica pomeriggio potrebbe essere l’occasione per ritrovare finalmente Stefano Sensi. Il centrocampista nerazzurro, alle prese con l’ennesimo guaio fisico, ultimo di una lunga serie che lo tormenta da più di un anno, sembra essere completamente guarito dal punto di vista medico. In questi giorni lo staff tecnico sta lavorando sul suo stato di forma e si faranno delle valutazioni in vista della prossima sfida contro il Torino. Possibile però almeno la sua presenza tra i convocati per un posto in panchina. A riportarlo è Matteo Barzaghi per “Sky Sport 24”.