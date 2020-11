Tecca: “Inter con potenzialitÃ  enormi, non cambia il giudizio”

Tecca: “Inter con potenzialità enormi, non cambia il giudizio”

Massimo Tecca, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato del campionato e ha ribadito che l’Inter, a suo dire, è la principale candidata allo scudetto nonostante l’avvio non facilissimo della squadra allenata da Antonio Conte

IL GIUDIZIO NON CAMBIA – Tecca sostiene da tempo che l’Inter sia la candidata più autorevole e, nonostante l’avvio con qualche problema di troppo, rimane fermo sulla sua idea: «Al momento non è cambiato il giudizio. Abbiamo detto che l’Inter era la candidata più autorevole per lo scudetto ed è ancora lì. E’ ancora la candidata numero uno, ha un allenatore formidabile, ha ricchezza nella rosa e organizzazione. Ha risorse ancora non sfruttate. Lautaro Martinez è un giocatore felice, ha superato quei piccoli momenti di nervosismo di inizio stagione. L’Inter è da capire e valutare fino in fondo, ma le potenzialità sono enormi».