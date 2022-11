L’Inter sfida il Bayern Monaco, opportunità per 2! Diktat Inzaghi uno − CdS

L’Inter questa sera all’Allianz Arena sfiderà il Bayern Monaco nell’ultima gara del girone C di Champions League. Partita che varrà solo per il prestigio. Occhio a due giocatori

CHANCE − Simone Inzaghi mischierà un po’ le carte questa sera contro il Bayern Monaco in Champions League soprattutto per dare più minutaggio a coloro che ne hanno avuto meno nelle ultime partite. Tra questi Robin Gosens e Kristjan Asllani. Entrambi potrebbero scendere in campo dal 1′. Per la gara contro i bavaresi, ‘inutile’ dal punto di vista della classifica (sia Inter che tedeschi già qualificati), Inzaghi dovrà fare a meno di Lukaku (vedi articolo), Brozovic e D’Ambrosio.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno