Inter, andamento dei prestiti: Lazaro punisce il Milan, Mulattieri forza 4

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno assist decisivo di Valentino Lazaro, e ritorno al gol per Samuele Mulattieri.

RIEPILOGO PRESTITI – Weekend altalenante leggendo le prestazioni dei prestiti di proprietà Inter. In Serie A goduria doppia per la partita di Valentino Lazaro. L’esterno austriaco serve l’assist per il gol che apre la vittoria del Torino contro il Milan (qui il resoconto). Il granata tuttavia è l’unico a scendere in campo, con Andrea Pinamonti del Sassuolo e Stefano Sensi del Monza. Tra gli altri, rimane invece in panchina Martin Satriano, nella sconfitta casalinga dell’Empoli contro l’Atalanta. In Serie B Samuele Mulattieri trova il quarto gol stagionale col Frosinone, che vale la vittoria in casa del Cosenza. Finisce in pareggio la sfida tra Franco Carboni (Cagliari) e Giovanni Fabbian (Reggina), con il primo che subentra solo nel finale. Infine all’estero giornata da dimenticare per Darian Males, che sbaglia un rigore nella sconfitta del Basilea in casa dello Young Boys.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Napoli-Sassuolo 4-0: titolare, sostituito al 64′

STEFANO SENSI (C) – Monza-Bologna 1-2: titolare, sostituito al 67′, 1 ammonizione

ANDREI RADU (P) – Cremonese-Udinese 0-0: non convocato per infortunio

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Milan 2-1: titolare, 90′ in campo, 1 assist

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Atalanta 0-2: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Lazio-Salernitana 1-3: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – PSG-Troyes 4-3: non convocato per infortunio

FILIP STANKOVIC (P) – AZ-Volendam 2-1: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – AZ-Volendam 2-1: titolare, 90′ in campo, 1 ammonizione

ZINHO VANHEUSDEN (D) – AZ-Volendam 2-1: non convocato per infortunio

SAMUELE MULATTIERI (A) – Cosenza-Frosinone 1-2: titolare, 90′ in campo, 1 gol

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari-Reggina 1-1: in panchina, subentra al 79′

GIOVANNI FABBIAN (C) – Cagliari-Reggina 1-1: titolare, sostituito al 77′

MARCO POMPETTI (C) – SPAL-Südtirol 1-1: in panchina

EDDIE SALCEDO (A) – Bari-Ternana 0-0: titolare, sostituito al 66′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht-KAS Eupen 4-2: in panchina, subentra al 75′

DARIAN MALES (C) – Young Boys-Basilea 3-1: titolare, sostituito all’81’, 1 rigore sbagliato, 1 ammonizione