Milan, il gol irregolare non basta: vince il Torino! Inter accorcia, Napoli vola

Il Milan perde a Torino per 2-1 perdendo altri punti dalla vetta e facendosi accorciare anche dall’Inter. Juric espulso dopo il gol di Messias, arrivato dopo un fallo su Buongiorno

SCONFITTA − Partita intensa e combattuta come da previsioni. In casa al ‘Grande Torino‘, i granata sono sempre un durissimo avversario. Anche il Milan ha testato la garra dei ragazzi di Juric. Match bloccato con tanti duelli che fatica ad accendersi. Serve l’episodio. Questo arriva al minuto 35′. Calcio piazzato del prestito Inter Valentino Lazaro e precisione incornata di Djidji a battere Tatarusanu. Il gol gela il Milan che dopo due minuti subisce anche il raddoppio. Azione corale dei granata, suggerimento per Miranchuk che sposta il pallone in area di rigore e col mancino fa 2-0. Nella ripresa, Pioli prova a scuotere i suoi richiamando in panchina uno spento Leao e mettendo in campo anche il belga De Ketelaere. Al 67′ arriva il gol del 2-1. Lancio in profondità per Messias, che vince il duello con Buongiorno e con una sorta di pallonetto batte un Milinkovic Savic in uscita. Gol però probabilmente da annullare per evidente spinta a due mani del brasiliano nei confronti del difensore granata. Abisso non ravvisa nulla con Juric che non la prende bene facendosi espellere dall’arbitro palermitano. Nel finale, resiste il Torino agli assalti rossoneri. Secondo sconfitta in campionato per il Milan. Il Napoli scappa a +6 e l’Inter accorcia a meno due.