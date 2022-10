Males, giornataccia per il prestito Inter: sconfitta con grave errore

Giornata da dimenticare per Darian Males e il suo Basilea. Il giocatore in prestito dall’Inter è stato infatti protagonista in negativo della sconfitta per 3-1 della sua squadra in trasferta contro la capolista Young Boys. Rigore sbagliato per lui.

ERRORACCIO – 80 minuti in campo per Darian Males con il Basilea, nella sfida persa 3-1 contro lo Young Boys. Il giocatore in prestito dall’Inter è partito da titolare, ma ha sbagliato un rigore sul punteggio di 2-0 prima che Fink accorciasse le distanze. Una giornata sicuramente da dimenticare.