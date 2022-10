Mulattieri ancora in gol! Tra Carboni e Fabbian Cagliari-Reggina pari

Mulattieri trova il quarto gol in Serie B che permette al Frosinone di restare primo (per ora da solo). Nella sfida tra prestiti Inter, Cagliari-Reggina con Carboni e Fabbian, il punteggio è 1-1.

RESOCONTO PRESTITI – Ancora un gol in Serie B per Samuele Mulattieri, che si sta rilanciando in queste ultime settimane. L’attaccante di proprietà dell’Inter firma l’1-2 con cui il Frosinone passa a Cosenza, al 70’. In precedenza i calabresi avevano segnato con un altro prodotto delle giovanili nerazzurre, Davide Merola al 20’, con pari di Luca Moro sette minuti dopo. Finisce tra i fischi Cagliari-Reggina 1-1, dove Giovanni Fabbian parte titolare e Franco Carboni entra al 79’ per Antonio Barreca. Al 2’ il vantaggio sardo di Gianluca Lapadula, di testa su calcio di punizione. Su incornata da angolo pareggia invece Riccardo Gagliolo al 24’. Fabbian sfiora il gol in un paio di circostanze, a fine primo tempo con un tiro alto di poco e a metà ripresa con un inserimento murato in corner al momento della battuta. Poi lascia il posto al 77’ a un altro ex Inter, Joel Obi. Nel Sudtirol non impegnato Marco Pompetti nell’1-1 in casa della SPAL. In classifica il Frosinone di Mulattieri è primo da solo a 24 punti in attesa del Genoa.