Lukaku, arrivederci al 2023. L’Inter ragiona sul riscatto: lo scenario − CdS

Piove sul bagnato per Romelu Lukaku, che dopo essere rientrato ha subito una ricaduta. Il centravanti belga può dire quasi addio al 2022 con l’Inter. Ora il club va le sue valutazioni

LA SITUAZIONE − Addio al 2023 per Lukaku. Dopo i due mesi di stop, il totem belga si è nuovamente rifatto male (vedi articolo). Con molta probabilità l’Inter lo riavrà soltanto a partire dal 2023 mentre il Mondiale con il Belgio sembrerebbe non essere a rischio. Tegola per i nerazzurri. In seno al capitolo rinnovo di contratto, adesso l’Inter starebbe temporeggiando per capire meglio la situazione. Del resto, pur vantaggioso, il Lukaku bis è costato al club nerazzurro: otto milioni di euro più il prestito più 11 lordi per il suo ingaggio.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno