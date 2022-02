Inter-Sassuolo, Inzaghi costretto a sostituire 2 titolari: la situazione

Simone Inzaghi deve sostituire due titolari che domani non potranno scendere in campo in Inter-Sassuolo in quanto squalificati.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, il favorito per sostituire lo squalificato Alessandro Bastoni è Federico Dimarco. In Inter-Sassuolo gli altri difensori scelti da Simone Inzaghi dovrebbero essere Milan Skriniar e Stefan de Vrij. A centrocampo assente per squalifica Marcelo Brozovic. All’allenatore nerazzurro non mancano alternative. Al suo posto in pole Roberto Gagliardini. Sulla destra Denzel Dumfries favorito su Matteo Darmian, ma quest’ultimo ha ancora tempo per ottenere la maglia da titolare al posto dell’olandese.

Fonte: Sport.Sky.it