Barzaghi: «Inter, Sassuolo partita chiave. Sia con Conte sia all’andata…»

L’Inter domani alle 18 è chiamata a dimenticare le sconfitte con Milan e Liverpool e il pareggio di Napoli. Il Sassuolo è un cliente scomodo perché i neroverdi hanno tanta qualità e hanno già fatto bene con le big in questo campionato.

CHIAVE – L’Inter come detto deve tornare a macinare punti domani contro il Sassuolo. Da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi ha fatto il quadro su che partita sarà domani contro il Sassuolo. «L’Inter è chiamata a dare un segnale di reazione. I giocatori ancora non sono arrivati con l’allenamento che sarà nel pomeriggio e poi ci sarà il ritiro. Sarà da capire come emotivamente reagirà. Contro il Sassuolo, la squadra di Conte ebbe una ripartenza incredibile. All’andata l’Inter ha dimostrato grande forza e reazione e l’Inter domani dovrà ripartire dopo il ko europeo».

Fonte: Sky Sport