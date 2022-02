Padovan: «Inter-Sassuolo non facile. Su Lautaro Martínez ho dubbi ma…»

L’Inter domani alle 18 sfida il Sassuolo a San Siro. Un match difficile viste le qualità dei neroverdi di Dionisi con i nerazzurri che devono tornare a macinare punti. Intervenuto a Sky, ecco il pensiero di Giancarlo Padovan sul match e su Lautaro Martínez.

RISERVE – Un match non semplice quello di domani contro il Sassuolo per l’Inter. Anche il giornalista Giancarlo Padovan lo riconosce. Ecco il suo pensiero a Sky. «Il rischio dell’Inter domani è che non trovi il gol contro il Sassuolo. Su Lautaro Martínez ho le mie riserve, ma se ritrova il gol poi non si ferma più. Il Sassuolo gioca bene ma l’Inter avrà il vantaggio di sapere i risultati delle altre squadre. La pressione ci sarà ma è l’ordine nazionale delle cose». Un digiuno lunghissimo quello di Lautaro Martínez, ma secondo il giornalista potrebbe essere la gara della svolta.

Fonte: Sky Sport