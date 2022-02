Inter-Sassuolo, Gagliardini o Vidal a centrocampo?

L’Inter domani alle 18 sfida il Sassuolo a San Siro. Una partita dove non ci sarà Marcelo Brozovic, squalificato, dunque Simone Inzaghi deve inventarsi qualcosa. Possibile che Calhanoglu agisca da regista con Barella e uno tra Gagliardini e Vidal ai fianchi.

SCELTA – L’Inter alle 18 di domani si gioca tanto contro il Sassuolo. I neroverdi sono infatti un’ottima squadra che contro le big ha sempre fatto bene. I nerazzurri non avranno Brozovic in mediana, squalificato, con Simone Inzaghi che dovrà scegliere chi schierare in mezzo al campo. Barella torna sicuro dopo la squalifica in Champions League, Calhanoglu potrebbe agire da mediano mentre sarebbe aperto il ballottaggio tra Gagliardini e Vidal. Vista l’ottima prova del cileno in Champions ci sta che Inzaghi punti ancora su di lui ma se le scorie dell’impegno europeo ci fossero, allora spazio a Gagliardini. Dato che sia Barella sia Calhanoglu sono due giocatori prettamente offensivi, può essere che Vidal, più difensivo di Gagliardini, riesca a giocare.