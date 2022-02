Inter-Sassuolo, Dzeko verso la panchina: Sanchez titolare in attacco – Sky

Inter-Sassuolo, Simone Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi in vista della sfida in programma domenica alle 18. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Alexis Sanchez favorito per una maglia da titolare. Edin Dzeko partirà dalla panchina.

IN ATTACCO – Inter-Sassuolo andrà in scena domenica alle 18 a San Siro. Alexis Sanchez ha voglia di mettersi in gioco e dimostrare di meritare una maglia da titolare. Secondo quanto riportato da Sky, il cileno domenica quasi sicuramente partirà titolare dal primo minuto. Con lui in attacco ci sarà Lautaro Martinez, che vuole assolutamente ritrovare la via del gol dopo il digiuno. Edin Dzeko, a questo punto, potrebbe partire dalla panchina.