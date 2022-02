Inzaghi senza Bastoni e Brozovic (squalificati), già pronti i sostituti – Sky

Dopo aver analizzato la situazione in attacco, per Simone Inzaghi, su Sky Sport hanno chiarito anche la situazione legata agli squalificati, ossia Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic.

I SOSTITUTI – Respinto il ricorso dell’Inter dopo la squalifica di due giornate inflitta ad Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi dovrà dunque scegliere il giocatore che di fatto sostituirà l’ex Parma in difesa. Secondo quanto riportato da Sky, il primo nome è Federico Dimarco. Così come successo contro il Napoli, probabilmente sarà lui a prendere il suo posto contro il Sassuolo. Assente per squalifica anche Marcelo Brozovic, tra i giocatori più utilizzati dal tecnico piacentino in questa stagione. Nicolò Barella, assente in Champions League contro il Liverpool, prenderà di fatto il posto del croato davanti al difesa. Possibile conferma per Arturo Vidal a centrocampo, altrimenti chance per Roberto Gagliardini dal 1′.