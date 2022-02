De Vrij ad Amsterdam per la causa contro SEG: curiosa richiesta del Giudice!

De Vrij in viaggio da Milano ad Amsterdam a Milano nel giro di poche ore. La priorità resta Inter-Sassuolo di domenica ma la giornata di permesso è servita per tornare a casa, dove è in corso la causa contro SEG. Come riportato dall’emittente internazionale ESPN nella sua versione olandese, la giornata in tribunale ha fornito anche una simpatica gag con il Giudice

CAUSA MILIONARIA – Il difensore nerazzurro Stefan de Vrij ha chiesto 10 milioni di euro di risarcimento ai suoi ex avvocati dell’agenzia Sports Entertainment Group (SEG), che lo ha seguito fin dai 16 anni. Fino al trasferimento a Milano. Ed è proprio il passaggio a parametro zero dalla Lazio all’Inter il nocciolo della questione. La SEG ha ottenuto 7.5 milioni di commissioni all’oscuro di de Vrij, su cui si è riservata anche una percentuale pari al 7.5% legata all’acquisto. E altri 2 milioni relativi al contratto con l’Inter. Una situazione piuttosto intricata che de Vrij ha denunciato tra l’incredulità della stessa SEG. Entrambe le parti sono fiduciose di ottenere la ragione. La sentenza è prevista per il 6 aprile, quando il tribunale si pronuncerà. La SEG ovviamente non intende pagare quella somma a de Vrij, che a breve saprà se e quanto potrà ottenere realmente a livello di risarcimento. In ogni caso, è già previsto il ricorso dall’una e dall’altra parte… Nel frattempo, de Vrij si è presentato regolarmente in tribunale ad Amsterdam, dove si segnala la simpatica battuta del Giudice: «La ringrazio per aver trovato il tempo di essere qui. La prossima volta vinca contro il Liverpool (sorride, ndr)». Puntuale la risposta di de Vrij: «Si può ancora fare, ci crediamo!». E chissà che questa simpatica gag non giochi a favore di de Vrij nella causa…