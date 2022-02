Bremer, assist all’Inter direttamente dal Torino: «Juventus? Scelta diversa!»

Bremer è il difensore più cercato in sede di mercato con vista sulla prossima stagione. Sul classe ’97 brasiliano ha messo gli occhi l’Inter ma anche la Juventus. Lo scenario bianconero, però, viene assolutamente smentito dal dirigente granata Vagnati ai microfoni di DAZN poco prima del Derby di Torino

MAI BIANCONERO – Poco prima dell’inizio di Juventus-Torino, Davide Vagnati taglia cortissimo sull’ipotesi Gleison Bremer bianconero in estate: «Un giocatore che ha indossato la maglia granata come lui in questi anni, e l’ha sudata con grandissima professionalità, penso che faccia delle scelte diverse. Questo lo posso dire senza ombra di dubbio». Che le parole del Responsabile dell’Area Tecnica del Torino siano “necessarie” per via del Derby di Torino attualmente in corso è un’ipotesi. E guai fidarsi della Juventus in sede di mercato. Ma se fosse una conferma che lo scenario Bremer-Juventus non andrà in porto in estate, l’Inter può davvero tentare l’affondo per il difensore brasiliano.