Inter, vigilia anti Sassuolo diversa: salta una routine! Programma − Sky

L’Inter ha terminato l’allenamento di vigilia per la partita di domani contro il Sassuolo. Rispetto alle uscite precedenti, i nerazzurri non ripeteranno la solita routine.

NO AD UNA ROUTINE − Piccola novità rispetto alle vigilie precedenti per l’Inter: in vista del Sassuolo, i nerazzurri non faranno ritiro ad Appiano Gentile, ma ad allenamento finito ritorneranno nelle rispettive case. A riportarlo l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi. Il programma è già stato definito: domani in giornata la squadra partirà in direzione Reggio Emilia, dove la sera alle 20.45 sfiderà appunto il Sassuolo di Davide Ballardini, che ha parlato poco in conferenza stampa. Dunque, una vigilia leggermente diversa per i campioni d’Italia. A dimostrazione di come il clima sia ormai ben stesso e rilassato dopo aver vinto lo scudetto.