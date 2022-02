Agresti: «Dybala-Inter da considerare! Vidal ha dimenticato di essere campione»

Agresti dà possibilità per Dybala di trasferirsi all’Inter a parametro zero, dopo le nuove voci rilanciate anche in giornata (vedi articolo). Da Microfono Aperto su Radio Sportiva il giornalista parla anche del centrocampo, in particolare Sensi e Vidal.



LA ROSA – Per Stefano Agresti forse l’Inter avrebbe fatto meglio a tenere Stefano Sensi anziché darlo in prestito nel mercato di gennaio: «Si poteva tenere, è stato anche lui a spingere molto per andare alla Sampdoria. Voleva avere maggiore spazio e aveva anche ragione, perché nell’Inter non riusciva a trovarlo. Le seconde scelte sono delle alternative ai titolari, però credo che nel nostro campionato l’Inter abbia l’organico più completo, anche per quanto riguarda le alternative ai titolari, assieme al Napoli. Poi Federico Dimarco non è Alessandro Bastoni o Ivan Perisic, però è un buon giocatore: in una grande squadra può essere un’alternativa. Arturo Vidal è un ex grande campione che si è dimenticato di esserlo. La questione Paulo Dybala? L’alternativa Inter va considerata, finché non c’è un rinnovo di contratto o un’altra scelta di Dybala».