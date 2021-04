Inter-Sassuolo, i diffidati e gli squalificati per la 28ª giornata di Serie A

Inter-Sassuolo si giocherà alle ore 18.45 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventottesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questo pomeriggio, con tutti i diffidati e gli squalificati (che sono solo nei nerazzurri). Qui il riepilogo anche per l’altro recupero odierno, Juventus-Napoli.



INTER-SASSUOLO mercoledì 7 aprile ore 18.45 (28ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Romelu Lukaku (prossima partita Cagliari in casa)

Squalificati Inter: Alessandro Bastoni (una giornata), Marcelo Brozovic (una giornata)

Diffidati Sassuolo: Domenico Berardi, Filip Djuricic, Hamed Junior Traoré, Rogério (prossima partita Benevento in trasferta)

Squalificati Sassuolo: nessuno