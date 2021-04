Marani: «Inter, partita a Sassuolo spartiacque. Critiche? Parlano i numeri»

Matteo Marani, giornalista sportivo, è intervenuto negli studi di “Sky Sport” nel prepartita dei due recuperi di Serie A Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, dove ha analizzato i numeri dei nerazzurri in stagione.

SCELTA RESPONSABILE – Queste le parole di Matteo Marani sulla scelta del Sassuolo di non far giocare i nazionali italiani contro l’Inter: «Trovo molto seria la scelta del Sassuolo di escludere i nazionali, ha dimostrato grande attenzione e responsabilità. Hanno fatto molto bene anche perché in questi giorni leggiamo che i contagiati continuano ad aumentare. Ha supplito al ruolo delle ASL».

CRITICHE E NUMERI – Matteo Marani ha poi analizzato i numeri dell’Inter: «A un certo punto Conte si è reso conto che non poteva continuare in un certo modo. La partita di andata contro il Sassuolo è stata lo spartiacque di questa stagione. In qualche modo l’Inter ha rinunciato al gioco, lasciandolo agli altri. In questo modo poi sono in grado di infilare gli avversari. Certo, questo genera critiche. Poi vado a vedere i numeri e vedo il secondo attacco, con qualità e con giocate che divertono. Lukaku e Lautaro Martinez hanno numeri impressionanti. L’argentino mi sta conquistando più di tutti tra i nerazzurri, è in grandissima crescita»