Inter-Sampdoria, Inzaghi dall’inizio con la formazione-tipo (ma i 5 cambi?)

Inter-Sampdoria chiuderà la stagione nerazzurra. Con o senza scudetto, che dipenderà anche – e soprattutto – dal risultato di Sassuolo-Milan. Inzaghi difficilmente metterà mano alla formazione titolare, mentre a partita in corso potrebbero esserci anche dei cambi strategici

UNDICI MIGLIORE – Salvo soprese, l’Inter dell’ultima giornata di Serie A è già nota. A San Siro Simone Inzaghi, contro la Sampdoria, schiererà la formazione-tipo con pochi margini di modifica dal 1′. Piuttosto, occhio ai cinque cambi. Che dipenderanno dal risultato sia di Inter-Sampdoria sia di Sassuolo-Milan a Reggio Emilia. Come noto, all’Inter non basterà la sua vittoria né la non-vittoria rossonera in trasferta. Sarà di nuovo Scudetto nerazzurro solo con una combinazione (vedi editoriale). Domenica a San Siro qualcuno, partendo dalla panchina, potrebbe giocare la sua ultima partita in maglia nerazzurra. E qualcuno anche da titolare… A tenere l’ambiente nerazzurro con il fiato sospeso è Ivan Perisic (vedi focus). Inzaghi in Inter-Sampdoria potrebbe concedere la passerella finale a più di un “futuro ex nerazzurro” ma solo a risultato già acquisito. Sperando che a Reggio Emilia la partita non sia già chiusa da tempo e in favore degli ospiti… Sarà una domenica più unica che rara a Milano. Comunque vada. Inter-Sampdoria è già iniziata.