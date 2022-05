Dybala all’Inter e Perisic alla Juventus? Solo nella nuova era del mercato

Inter e Juventus a caccia di opportunità dal mercato con Dybala e Perisic in prima fila. Con la moda dei parametri zero è tutto più facilitato

LA CURIOSA ASSE MILANO-TORINO − Dybala all’Inter e Perisic alla Juventus? Nessuno scambio ma soltanto opportunità di mercato. Se l’interesse dell’Inter nei confronti della Joya è ormai cosa abbastanza nota, quello della Juventus verso il croato invece è di appena pochi giorni. Un intreccio decisamente clamoroso che soltanto il calciomercato di oggi è in grado di regalare. E’ la nuova moda dei parametro zero. Opportunità di mercato che nessuno vuole lasciarsi scappare. Neanche se c’è di mezzo un passaggio ad un’acerrima rivale. Ma il fatto più curioso e peculiare è che nessuna società può opporsi: tutto è in mano ai giocatori (e ai loro procuratori). Ovviamente non c’è al momento nessun accordo tra le parti interessate ma soltanto un interesse più o meno forte. Ma già parlarne e discuterne è una grossa e quasi inimmaginabile novità.